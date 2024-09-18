بـ7 ميداليات.. كيف حقق أبطال البارالمبية إنجاز أولمبياد باريس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

كشف الدكتور شعبان الخطيب، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وإداري عام البعثة المصرية البارالمبية المشاركة في دورة أولمبياد باريس 2024، عن كيفية تفوق لاعبي مصر على لاعبين كبار من دول العالم خلال المشاركة في الدورة بتحقيق 7 ميداليات مختلفة، ورفع العلم المصري بين كبار دول العالم.

وأكد الخطيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن البعثة المصرية البارالمبية شاركت في دورة أولمبياد باريس بعدد 54 لاعبًا ولاعبة جميعهم من متحدي الإعاقة كان لهم هدف إثبات الذات ورفع علم مصر، وبالإرادة حققت البعثة المصرية غرضها بتحقيق ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، و3 برونزيات بينهم برونزية منتخب الكرة الطائرة جلوس.

ولفت الخطيب إلى أن أبطال الطائرة جلوس كانوا سيحصلون على الميدالية الذهبية أو الفضية لولا عدم التوفيق في مباراتي البوسنة، وإيران بعد الإخفاق أمامهما بفارق ضئيل بسبب الإمكانيات ومع ذلك رفض لاعبي مصر الاستسلام واصروا على العودة لمصر بالبرونزية.

وأوضح أن دعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي،

لذوي الهمم ورعايته لهم كان له مفعول السحر نحو تحقيق تلك الانجازات بجانب مساندة قيادات وزارة الشباب والرياضة على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية البارالمبية للاعبي البعثة المصرية وتشجيعهم الدائم لهم في تحقيق غرضهم الذين سعوا إليه.

وكشف الخطيب عن الدور الهام الذي لعبه السفير المصري في فرنسا علاء يوسف، وحرمه في تفوق البعثة من خلال مساندته إياهم والوقوف بجوارهم طوال فترة تواجدهم في فرنسا خلال إقامة البطولة بجهوده المبذولة بتوفير كافة الاحتياجات لأعضاء البعثة.

وقال إن لاعبي البعثة أثبتوا للعالم أجمع أن المعاق ليس بالحركة وإنما المعاق الحقيقي من فقد الفكر والإرادة والطموح كما أن المعاق حركيًا بإرادته وعزيمته نجح في تحدي الصعاب وشعار اللاعب البارالمبي :"أنا إنسان..أنا بطل".

يذكر أن الدكتور شعبان الخطيب، من أبناء مدينة مسير في كفر الشيخ، وأمين عام كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وعضوًا بالاتحاد العربي لألعاب القوى، وبطل بارالمبي سابق في العاب القوى، وأمين لجنة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن في كفر الشيخ.

وتوج الخطيب ببطولة إفريقيا في ألعاب القوى "دفع جلة" بالقاهرة بحصوله على الميدالية الذهبية عام 1993، وببطولة العالم والميدالية الذهبية عام 1994 بألمانيا، وفي نفس العام توج ببطولة إفريقيا في دورة تونس من نفس العام.

كما حصل على الميدالية البرونزية في دورة أولمبياد أتلانتا عام 1996 في ألعاب القوى "دفع جلة" وبعد حصوله على تلك البرونزية في دورة أتلانتا جرى منحه وسام الرياضة المصرية من رئيس الجمهورية عام 1996 تقديرًا لذلك الانجاز، وحقق المركز الرابع في بطولة العالم عام 1998 بإنجلترا.