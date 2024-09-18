الخارجية السورية: الجريمة الدموية في لبنان تعكس رغبة إسرائيل بتوسيع رقعة الحرب وتعطشها لسفك المزيد من الدماء

دانت وزارة الخارجية السورية "بشدة الجريمة الدموية الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في لبنان"، لافتةً الى أن "لكيان الصهيوني العنصري ارتكب بعد ظهر اليوم عدواناً دموياً ضد أهلنا في لبنان الشقيق وذلك من خلال القيام بهجوم إلكتروني على وسائل الاتصال مستخدماً التكنولوجيا كوسيلة لنشر القتل وسفك الدماء في سابقة لا مثيل لها".

ولفتت الخارجية، في بيان، الى أن "هذه الجريمة الدموية الجديدة تعكس رغبة إسرائيل في توسيع رقعة الحرب وتعطشها إلى سفك المزيد من الدماء معربة عن تضامن سوريا القوي مع الشعب اللبناني الشقيق ووقوفها إلى جانبه في الدفاع عن نفسه"، مؤكدة ثقتها "بقدرته على مواجهة هذا العدوان الصهيوني الغادر"،داعيةًجميع دول العالم وشعوبها إلى "إدانة هذا العدوان الآثم بشكل لا لبس فيه".