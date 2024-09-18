إير فرانس تعلّق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب حتى الخميس ضمنا بسبب الوضع الامني

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" تعليق رحلاتها إلى كلّ من تلّ أبيب وبيروت حتى الخميس ضمنا، " الوضع الأمني في إسرائيل ولبنان.
وذكرت الشركة في بيان، إنّه "بسبب الوضع الأمني في الوجهة، علّقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها بين باريس شارل ديغول وبيروت، وبين باريس شارل ديغول وتل أبيب حتى 19 أيلول 2024 ضمنا". وأضافت أنّ "استئناف العمليات سيبقى خاضعا لتقييم يومي للوضع الميداني"، مشيرة إلى أنها تتابع باستمرار تطورات الوضع الجيوسياسي في الدول التي تخدمها طائراتها وتحلّق فوقها من أجل ضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن لطائراتها وركابها.
وأوضحت الخطوط الجوية الفرنسية في بيانها أنّ "العملاء المعنيين سيتمّ إخطارهم بشكل فردي وستقدّم لهم حلول تأجيل أو استرداد أموال"، مشدّدة على أنّ "سلامة عملائها وأطقمها هي أولويتها المطلقة".
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