أهم لقاء في التاريخ.. في هذه المنطقة اجتمع الإنسان الحديث مع نياندرتال

محمد اسماعيل - القاهرة - عندما خرج الإنسان الحديث من أفريقيا، استكشف أكثر من مجرد أماكن جديدة. فقد التقى بأنواع بشرية أخرى، وفي جبال زاجروس في إيران، فعلوا أكثر من مجرد قول "مرحبًا".

تشير الأبحاث الجديدة إلى أن هذا هو المكان الذي تزاوج فيه الإنسان العاقل والإنسان البدائي، ما أدى إلى تغيير مصير جنسنا على الأقل، لذلك لا نزال نحمل الحمض النووي للإنسان البدائي رغم مرور آلاف السنين.

استخدم عالم الآثار سامان جوران من جامعة كولونيا الألمانية وزملاؤه مجموعة من البيانات الجينية والأثرية والطوبوغرافية والبيئية لتضييق نطاق الموقع.

كتب الفريق في ورقتهم المنشورة: "نعتقد أن جبال زاجروس كانت بمثابة ممر... سهل انتشار الإنسان الحديث شمالاً، وانتشار إنسان نياندرتال جنوبًا".

وتشمل هذه المنطقة أحد أشهر مواقع إنسان نياندرتال، كهف شانيدار، حيث تم اكتشاف بقايا 10 أفراد من إنسان نياندرتال، بما في ذلك دفن الزهور الشهير.

وأفادت مثل هذه الاكتشافات أن إنسان نياندرتال أكثر ذكاءً وإبداعًا مما كنا نظن.

يشير نموذج جوران وفريقه القائم على مصادر البيانات المتعددة إلى أن جبال زاجروس هي المكان الذي تتداخل فيه الظروف البيئية التي تناسب البشر المعاصرين بشكل أفضل وتلك التي تناسب أبناء عمومتنا المنقرضين الآن.

وتشمل مناطق من الموائل الأكثر برودة مثل أماكن ولادة إنسان نياندرتال في القطب الشمالي القديم، فضلاً عن الموائل الأكثر دفئًا والأكثر ثراءً في عالم أفريقيا الاستوائية التي ولد فيها جنسنا.

ويقول الباحثون: "تشير الأدلة الأثرية والحفرية إلى أن البشر المعاصرين دخلوا جنوب غرب آسيا خلال هذا الوقت".

يتزامن التوقيت، بين حوالي 120 و80 ألف عام مضت، مع الموجة الثانية من التزاوج بين الأنواع التي لا تزال مكتوبة في جيناتنا.

وبفضل التنوع البيولوجي العالي الذي تتمتع به، كانت منطقة زاجروس تتمتع أيضًا بموارد كافية للسماح لكلا النوعين بالعيش جنبًا إلى جنب، كما سمح تنوع البيئات بوجود جيوب من الأمان عندما أصبحت الظروف المناخية صعبة.

حسب تقرير ساينس ألرت، يشرح جوران وفريقه: "إن المناطق الحدودية بين المملكتين مهمة في علم الأحياء لأنها تعمل كملاذ للأنواع من البيئات الجليدية".

ربما كانت مثل هذه التحولات في الظروف المناخية هي التي دفعت النوعين إلى التقارب معًا، ما زاد من تفاعلهما.

تدعم سن واحدة تعود إلى 65000 عام تعود إلى إنسان نياندرتال، مرتبطة بمجموعة من الأدوات الحجرية، النمذجة البيئية التي وضعها جوران وفريقه. إنها تضع إنسان نياندرتال في المكان الصحيح في الوقت المناسب.

علاوة على ذلك، وجدت الأبحاث السابقة أوجه تشابه في ملامح الوجه بين إنسان نياندرتال والإنسان الحديث في هذه المنطقة أيضًا.

ومن الغريب أنه في حين لدينا أدلة كافية على وجود الحمض النووي لإنسان نياندرتال في البشر، فإننا لم نجد بعد مثالاً للحمض النووي البشري الحديث في إنسان نياندرتال.

قد يكون هذا بسبب ندرة عينات الحمض النووي المتاحة من إنسان نياندرتال، أو ربما بسبب 500000 عام أو نحو ذلك من الانفصال الجيني بين نوعينا، كان التبادل الجيني الناجح نادرًا.

يشجع جوران وفريقه علماء الآثار الإيرانيين على التحقيق في المنطقة التي حددوها للحصول على المزيد من الأدلة على مثل هذه الألغاز.

تقاسم النوعان من البشر الهضبة الفارسية لعشرات الآلاف من السنين، قبل أن يفقد إنسان نياندرتال قبضته على الوجود. والآن كل ما تبقى من هذه البشرية الأخرى لا يزال حيًا بفضل هذه اللقاءات.

نشر هذا البحث في مجلة Scientific Reports.