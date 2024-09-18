الجامعة العربية تؤكد استعدادها لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم

ابوظبي - سيف اليزيد - بنغازي (الاتحاد)

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أمس، استعداد الجامعة العربية الدائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم.

وذكرت الجامعة العربية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء زكي مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، حيث تم تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والتشاور حول سبل حلحلة الأزمة الحالية، كما جرى تبادل وجهات النظر فيما يخص الوضع السائد هناك. وأوضح البيان أن زكي استعرض خلال اللقاء موقف الجامعة العربية وثوابتها، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية. كما أشار إلى أنه قدّم شرحاً متكاملاً حول الجهود والاتصالات التي قامت بها الجامعة في الأشهر الأخيرة مع مختلف الأطراف في إطار اضطلاعها بمهمة التقريب بين الجهتين بهدف الوصول إلى توحيد المؤسسات من خلال تنفيذ إرادة الليبيين عبر صندوق الانتخاب.

ومن جانبه استعرض المبعوث الأميركي الجهودَ التي يقوم بها لمحاولة إيجاد مخرج للوضع المتأزم في ليبيا، مؤكداً حرصَه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية والاستماع إلى تقييمها فيما يخص مساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية الفاعلة.