شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تجتاح البرتغال..7 ضحايا وتعليق محدود لحركة القطارات والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات في البرتغال

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة من رجال الإطفاء مصرعهم اليوم، في واحدة من عشرات حرائق الغابات التي اجتاحت المناطق الوسطى والشمالية من البرتغال، ما رفع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى سبعة أشخاص منذ يوم السبت الماضي.وأغلقت السلطات البرتغالية العديد من الطرق السريعة وعلّقت حركة القطارات على خطين للسكك الحديدية في شمال البرتغال، كما طلبت المساعدة من المفوضية الأوروبية، ما دفع إسبانيا وإيطاليا واليونان إلى إرسال طائرات لإطفاء الحرائق باستخدام المياه.وتكافح البرتغال أكثر من 50 حريقًا للغابات في البر الرئيسي وحشدت قرابة 5300 رجل إطفاء، فضلًا عن طلبها المساعدة من الاتحاد الأوروبي.