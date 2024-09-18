شكرا لقرائتكم خبر عن 22 قتيلاً.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "بوريس" في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت حصيلة ضحايا تقلبات الأحوال الجوية والفيضانات الناجمة عن العاصفة "بوريس" في أوروبا الوسطى 22 قتيلًا، اليوم، مع إعلان السلطات المحلية عن ثلاث ضحايا جدد في بولندا وأخرى في النمسا.

وضربت رياحًا عاتية وأمطارًا شديدة الغزارة منذ الأسبوع الماضي أجزاءً من النمسا والتشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

وأعلنت السلطات البولندية اليوم، أنها عثرت على ثلاث ضحايا جدد للعاصفة، ليرتفع العدد الرسمي للضحايا في هذا البلد إلى سبعة أشخاص، مع استمرار تدفق الفيضانات تاركة وراءها بلدات وقرى مدمرة. أمطار التشيك وفي النمسا، عثرت السلطات المحلية على جثة ضحية خامسة للعاصفة في منزلها الذي غمرته المياه اليوم، مشيرةً إلى أن المياه عزلت 26 قرية.

أما في في التشيك، فلا يزال أكثر من 60 ألف منزل بدون كهرباء، خصوصًا في شمال شرق البلاد.