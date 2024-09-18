باسيل: ما حصل اليوم هو اعتداء على كل لبنان وليس على حزب أو طائفة فيه

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عقب تقديمه واجب العزاء بنجل النائب علي عمار على رأس وفد من "التيار" وتكتل "لبنان القوي"، إلى أن "ما حصل اليوم هو اعتداء على كل لبنان وليس على حزب او طائفة فيه". ولفت الى اننا "نتألم لما حصل وقلوبنا معكم في هذا الظرف الصعب الذي يعبر فيه اللبنانيون عن وحدتهم وعن تضامنهم مع بعضهم البعض".

ورأى باسيل انها "قد تكون مناسبة لنوعي بعضنا وفي هذه هي اللحظة التي تعتدي فيها إسرائيل علينا أن نظهر قوتنا بوحدتنا التي وحدها تحمينا"، معتبرا أن "في الظرف الصعب نقف مع بعضنا البعض فكلٌ منا معرض للإعتداء من الخارج".

وختم: "إنها دعوة للوعي والوحدة والتضامن ونعزي اللبنانيين وأنفسنا وجميع أهالي الشهداء، وليرحم الله الشهداء وليبلسم جراح جميع المصابين".