80% من المصابين غادروا مستشفى جبل عامل و%60 غادروا حيرام

أعلن مستشفى جبل عامل في صور، أن "أقسام الطوارئ في المستشفى عالجت أكثر من 400 إصابة من صور وضواحيها، 80 % من المصابين غادروا و20 % يتلقون العلاج في المستشفى وما يزالون" .
كما وأعلن مستشفى "حيرام" في صور، أن "قسم الطوارئ في المستشفى استقبل اكثر من مئة إصابة تمت معالجة 60 % منهم وغادروا، وبقي 40 % يتلقون علاجهم في المستشفى.
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