"حزب الله" نعى ٨ من عناصره

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد يوسف ماضي علوه "هادي" مواليد عام 1986 من بلدة بلدة الحفير التحتا في البقاع، الشهيد المجاهد حسن أحمد محمد "مصطفى" مواليد عام 1992 من بلدة حبشيت في عكار، الشهيد المجاهد نجيب عبد الحسين علاء الدين "علي مظلوم" مواليد عام 1991 من بلدة مجدل سلم، الشهيد المجاهد حسن محمد ياسين "يامن" مواليد عام 1986 من بلدة مجدل سلم، الشهيد المجاهد حسين أحمد منتش "صلاح" مواليد عام 1994 من بلدة كفرصير، الشهيد المجاهد محمد زكريا عباس "حيدرة" مواليد عام 1986 من بلدة الجيّة، الشهيد المجاهد عباس بلال منعم "ميرزا مهدي" مواليد عام 1996 من بلدة بلدة سحمر، والشهيد المجاهد محمد مهدي علي عمار "ذو الفقار" مواليد عام 1985 من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذين ارتقوا شهيداء على طريق القدس".

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