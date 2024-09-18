"رويترز": شركة الطيران السويسرية تعلن أنها ستتجنب مؤقتا الأجواء الإسرائيلية والإيرانية حتى يوم الخميس

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "شركة الطيران السويسرية تعلن أنها ستتجنب مؤقتا الأجواء الإسرائيلية والإيرانية حتى يوم الخميس".

وكانت قد اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان "الخطوط الألمانية لوفتهانزا أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل بشكل فوري".

وفي خرق أمني غير مسبوق، شقط عدد من الضحايا والجرحى تفجير أجهزة اتصال من نوع "بيجر" بأيدي أصحابها من عناصر "حزب الله" في عدد من المناطق اللبنانية، واتهم "حزب الله" إسرائيل بالمسؤولية عن تفجير الأجهزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "نتانياهو وغالانت اجتمعوا تحت الأرض بوزارة الدفاع لبحث التوترات في لبنان، في ظل تأهب الجيش الإسرائيلي على أي رد محتمل من حزب الله".