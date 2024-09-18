رئيس الكنيست: بذلنا جهودا كبيرة للبحث عن حل غير عسكري في الشمال ووصلنا إلى نقطة نقول فيها كفى

نقلت القناة 12 الإسرلئيلية عن رئيس الكنيست أمير أوحانا، أننا "بذلنا جهودا كبيرة للبحث عن حل غير عسكري في الشمال ووصلنا إلى نقطة نقول فيها كفى".

وفي خرق أمني غير مسبوق، شقط عدد من الضحايا والجرحى تفجير أجهزة اتصال من نوع "بيجر" بأيدي أصحابها من عناصر "حزب الله" في عدد من المناطق اللبنانية، واتهم "حزب الله" إسرائيل بالمسؤولية عن تفجير الأجهزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "نتانياهو وغالانت اجتمعوا تحت الأرض بوزارة الدفاع لبحث التوترات في لبنان، في ظل تأهب الجيش الإسرائيلي على أي رد محتمل من حزب الله".