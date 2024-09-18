منسقة الأمم المتحدة الخاصة: انفجار أجهزة اتصال في لبنان يشكل تصعيدا مقلقا للغاية

حذرت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت من أن سلسلة انفجارات اجهزة الاتصال التي أسفرت الثلاثاء عن مقتل تسعة اشخاص وإصابة 2800 آخرين في انحاء مختلفة من لبنان، تشكل "تصعيدا مقلقا للغاية" بعد نحو عام من اندلاع الحرب في غزة.

واوضحت بلاسخارت في بيان، "تشكل أحداث اليوم تصعيدا مقلقا للغاية في ظلّ سياق قابل للاشتعال بشكل غير مقبول"، مطالبة "جميع الأطراف المعنيّة بالامتناع عن أيّ تصعيد إضافي او خطابات عدائية قد تؤدي إلى نشوب نزاع أوسع لا يستطيع أي طرف تحملّه".