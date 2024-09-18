اعلنت وزارة الاتصالات في بيان، يوم غد الاربعاء يوم حداد على الشهداء الذين سقطوا في حادثة تفجير أجهزة "البيجر". وعليه، تعلن الوزارة إقفال شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" وهيئة "اوجيرو" بكافة فروعها على كامل الاراضي اللبنانية يوم غد الاربعاء وذلك استنكاراً وشجباً للحدث المؤلم، مع الابقاء على خدمة الزبائن والاصلاحات المطلوبة.

كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات: إقفال "ألفا" و"تاتش" وهيئة "اوجيرو" بكافة فروعها غدا حدادا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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