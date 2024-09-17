الجيش الأردني يحبط محاولة طائرة مسيرة العبور إلى أراضي المملكة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" ، أن الجيش الأردني أعلن اليوم عن إحباطه محاولة طائرة مسيرة غير مأهولة دخول الأجواء الأردنية قادمة من خارج الحدود.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن القوات رصدت الطائرة أثناء محاولتها عبور الحدود إلى داخل المملكة، وتم التعامل معها فوراً باستخدام وسائل الدفاع الجوي المتاحة، مما أدى إلى إسقاطها قبل أن تصل إلى الأراضي الأردنية.

وأكد المصدر أن الجيش الأردني سيواصل التصدي لأي محاولات تهدد أمن واستقرار المملكة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة في حالة تأهب دائم لمواجهة مثل هذه التحديات التي تشهد تصاعداً في المنطقة.

ويأتي هذا الحادث في إطار سلسلة من المحاولات التي أحبطتها القوات الأردنية مؤخراً لمنع تهريب المواد المهربة والأسلحة عبر الحدود، مما يعكس التحديات الأمنية التي تواجه المملكة.

لوكاشينكو: أي هجوم على بيلاروس سيشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن أي هجوم يستهدف بلاده سيؤدي إلى اندلاع "الحرب العالمية الثالثة".

وقال لوكاشينكو، خلال كلمة ألقاها في منتدى وطني بمناسبة عيد "وحدة الشعب" يوم الثلاثاء: "أحذر خصومنا ومنافسينا ومن لا يزالون غير مدركين. الهجوم على بيلاروس سيعني الحرب العالمية الثالثة".

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن بيلاروس تقع في مركز أوروبا، وكانت مسرحاً للعديد من الحروب على مدار التاريخ. وأضاف: "لن نسمح بتكرار ذلك على أراضينا. لدينا ما يكفي من الوسائل للردع، وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم وقوع حرب هنا مرة أخرى".

وفي رسالته الموجهة للأطراف الدولية، شدد لوكاشينكو على أن روسيا وأوكرانيا تدركان خطورة التصعيد، كما حذر الولايات المتحدة من محاولة التدخل أو التصعيد من بعيد، قائلاً: "لن يكون هناك متسع للترقب من خلف المحيط".

واشنطن تنفي أي تورط في تفجير أجهزة الاتصالات بلبنان

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، أي صلة للولايات المتحدة بحوادث انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان، مؤكداً عدم وجود علم مسبق للحكومة الأمريكية بهذه الأحداث.

وخلال مؤتمر صحفي، قال ميلر: "نحن نقوم بجمع المعلومات، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ليست متورطة في هذه الحوادث، ولم نتلق أي إخطار مسبق بخصوصها". كما شدد على أن واشنطن تسعى لحل دبلوماسي للصراع بين لبنان وإسرائيل، مضيفاً أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم تأثير الحادث على مفاوضات السلام المتعلقة بغزة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة أكثر من 2,500 شخص، معظمهم من عناصر "حزب الله"، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية في مناطق متفرقة من البلاد. وقد دعت الوزارة المواطنين للتبرع بالدم لتلبية احتياجات المصابين.

وأعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، مقتل 9 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة حوالي 2,750 آخرين، غالبيتهم من "حزب الله"، نتيجة الانفجارات.

من جانبه، أصدر "حزب الله" بياناً أكد فيه مقتل طفلة واثنين من عناصره وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة، محملاً إسرائيل المسؤولية عن هذه التفجيرات، وواصفاً إياها بالاعتداء الإجرامي الذي استهدف مدنيين وأدى إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين.