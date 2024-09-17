البحث مستمر عن الأقراص الصلبة المفقودة بعد غرق اليخت الفاخر "Bayesian"

ياسر رشاد - القاهرة - ما زالت عمليات البحث عن المستندات والأقراص الصلبة الخاصة بالملياردير البريطاني في مجال الأمن السيبراني، مايك لينش، مستمرة بعد غرق اليخت الفاخر "Bayesian" في 19 أغسطس الماضي.

الجدير بالذكر أن اليخت غرق على عمق 49 مترًا في منطقة بورتيسيلي بالقرب من مدينة باليرمو الإيطالية، ولم يتم حتى الآن انتشال الحطام.

ووفقًا لما أشار إليه مراقبون مقربون من لينش، تحتوي الأقراص الصلبة على بيانات مشفرة تعتبر الأرشيف الرقمي الرئيسي للملياردير، الذي كان من بين عملائه وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) والخدمات الأمنية الإسرائيلية.

وفي إطار التحقيقات، يُذكر أن السفينة كانت تحت حراسة مشددة بعد غرقها، حيث تُمنع السفن الأخرى من الاقتراب باستثناء القوارب العسكرية التي تحمل غواصين يعملون على مراقبة الوضع البيئي ومنع تسرب الوقود.

ولم يتم حتى الآن العثور على أي من الممتلكات الشخصية للضحايا، الذين شملوا ابنة لينش هانا، وزوجين من أصدقائهما، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة مورغان ستانلي الدولية جوناثان بلومر وزوجته، وكذلك الطاهي على متن اليخت.

كما أضافت التقارير أن الأنظمة الأمنية المثبتة على متن اليخت هي الأجهزة الوحيدة التي تم استرجاعها، حيث يتم تحليلها حاليًا لتقديم إجابات حول أسباب غرق السفينة، التي كانت تعتبر غير قابلة للغرق حتى اللحظة التي ضربتها العاصفة في فجر يوم الحادث. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الحالية تشمل القبطان النيوزيلندي جيمس كوتفيلد واثنين من أفراد الطاقم بتهمة الإهمال في حادثة الغرق.