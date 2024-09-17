وزير الأوقاف المصري يشيد بـ «المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية»: مشروع حضاري كبير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - القاهرة ـ أحمد حماد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري، اليوم، الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني رئيس مجلس إدارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، لبحث آفاق التعاون المشترك.

وخلال اللقاء أشاد وزير الأوقاف برعاية المملكة العربية السعودية في رعاية المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة وفروعه المختلفة في مكة والمدينة والمملكة المغربية والسنغال، وأن الجولة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ربوع متحف السيرة النبوية في موسم الحج الماضي مؤشر كبير على نجاح المتحف وعلى الدعم المصري لهذا المشروع الحضاري الكبير.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الزهراني رئيس مجلس إدارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك بين المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية والمؤسسة الدينية في مصر في إحياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية يُعنى بالتعريف الحضاري الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآدابه الكريمة، وأخلاقه العظيمة، وشريعته السمحة، بمنهجٍ علمي متميز، وتأصيل بحثي محكم، وتجديدٍ تقني فريد، وعرض إبداعي مبتكر، عبر أحدث الوسائل والتقنيات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط