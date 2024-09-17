الصفدي نقل خلال اتصال بميقاتي توجيهات الملك الاردني تقديم اي مساعدات طبية ودان كل عمل يهدد امن لبنان

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا من نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي الذي نقل له نقل توجيهات ملك الاردن عبدالله الثاني بتقديم أي مساعدات طبية يحتاجها القطاع الطبي اللبناني لمعالجة الآلاف من المواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا في عملية التفجير الجماعي في لبنان اليوم.

وأكد الصفدي خلال الاتصال "وقوف الأردن مع أمن لبنان وسيادته واستقراره وتضامنه معه ومع الشعب اللبناني الشقيق". وشدد الصفدي "على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، عبر الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد في الضفة الغربية والتزام قرار مجلس الأمن الرقم 1701".

وأكد "إدانة الأردن ورفضه كل عمل يهدد أمن لبنان واستقراره وسلامة مواطنيه".

بدوره شكر ميقاتي جلالة الملك عبدالله على مبادرته"، وثمن" مواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب اللبناني وأمن لبنان واستقراره".