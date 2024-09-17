تفقد مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار ،في هذه الاثناء، نقطة انطلاق آليات الإسعاف التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني في مقر العمليات المركزية في التحويطة حيث وضعت في أعلى درجات التأهب والجهوزية للتدخل على الفور لنقل الجرحى من مستشفى الى آخر عند الحاجة.
وأعطى خطّار توجيهاته "للعناصر لجهة ضرورة البقاء على أعلى درجات التأهب للتدخل عند الضرورة"، مثنياً على "مناقبيتهم والسرعة في تلبية نداء الإغاثة إذ توافدوا من المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية لتلبية نداء الواجب عقب الحادث الذي تسبب بسقوط آلاف الاصابات وعدد من الشهداء".
كما تقدم بالعزاء من "اهل الشهداء سائلا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل".
كانت هذه تفاصيل خبر خطّار أعطى توجيهاته لعناصر الدفاع المدني لجهة ضرورة البقاء على أعلى درجات التأهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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