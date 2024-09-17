أضرار واسعة خلفتها الأمطار الغزيرة في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال أرجون جين ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فى نيجيريا إن أكثر من مليون شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة التي هطلت على نيجيريا فيما فقد 269 شخصا حياتهم ونزح أكثر من 640 الف شخص من منازلهم .

وأضاف جين فى مؤتمر صحفى – عبر الفيديو- في جنيف اليوم أن الأمطار الغزيرة دمرت 30 من 36 من ولايات نيجيريا وتسببت في حدوث خرق في سد علاو في منطقة مايدوجوري مما أدى إلى تشريد أكثر من 400 ألف شخص في الأيام الأخيرة .. وغمرت المياه نصف مايدوجوري وفقد معظم السكان ممتلكاتهم.

وأكد أن المنظمة الدولية تبذل كل الجهود لتوفير الإغاثة المنقذة للحياة للذين فقدوا منازلهم في الفيضانات ولكن الامدادات تنفد بسرعة ولا يمكن تلبية سوى أقل من 10 % من الاحتياجات العاجلة .

وحذر مسؤول المنظمة الدولية من أنه عندما تنحسر مياه الفيضانات فإن آلاف الأسر ستواجه مهمة شاقة للعودة إلى منازلهم المدمرة .