وصول ميقاتي الى الضاحية الجنوبية لتقديم واجب العزاء بنجل النائب علي عمار على رأس وفد سياسي

وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الضاحية الجنوبية لتقديم واجب العزاء بنجل النائب علي عمار على رأس وفد سياسي، بعد انفجار جهاز الاتصال الخاص به جراء الخرق الاسرائيلي.

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