استشهاد نجل النائب علي عمار اثر انفجار أحد اجهزة "البيجر"

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار إستشهاد نجله مهدي عمار اثر انفجار أحد اجهزة البيجر، لافتاً الى أننا "نقول إنا لله وانا اليه راجعون لنا يوم مع هذا العدو والايام بيننا وما حصل هو بمثابة عدوان اسرائيلي واضح وسنتعامل معه باللغة التي يفهمها".
وأكد عمار، أن "نجله كرّس كل حياته في سبيل هذا الخط ونال ما كان يبتغيه ويسعى إليه".
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