باسيل: جيد أن تبادر حكومة تصريف الأعمال إلى العودة عن قرار السماح بتسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين على أمل الثبات

اشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى انه "من الجيد أن تبادر حكومة تصريف الأعمال ورئيسها مع الوزراء إلى العودة عن قرارها بما يخص السماح بتسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين في المعاهد والمدارس اللبنانية، على أمل الثبات".
واوضح باسيل في تصريح له، "إلا أن هذا يعني أنه يتوجب على الحكومة وعلينا جميعاً أن نتابع كل ما يلزم من إجراءات لعودة النازحين السوريين كافةً إلى بلادهم، وللوصول إلى عدم وجود أي نازح سوري في المدارس اللبنانية. الشكر لكل من ساهم".
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