شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المتحدة أصبحت شريكا أساسيا فى دعم عملية الإصلاح التشريعى والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، الدور الريادي الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فتح باب النقاش حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.



وقال نويصر، في تصريحات له، إن هذه الجهود الإعلامية ساهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية التعديلات المقترحة وتأثيرها المباشر على حقوق المواطنين وحياتهم اليومية.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعد شريكاً أساسياً في دعم عملية الإصلاح التشريعي، من خلال نشر الحقائق وتقديم المعلومات بشكل موضوعي وشفاف.



ولفت النائب أحمد نويصر، إلى أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتفتح المجال لمشاركة مجتمعية أوسع في مناقشة القوانين التي تمس حياتهم اليومية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتوصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى توصيات الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ركزت على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وضرورة تحقيق العدالة السريعة والناجزة. كما تضمنت التوصيات مقترحات لتحسين الإجراءات القضائية وتبسيطها بما يحقق الكفاءة والفاعلية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان في كافة مراحل التقاضي.



وتابع النائب أحمد نويصر، أن الحوار الوطني يمثل منصة حيوية لتعزيز التفاهم بين كافة الجهات المعنية، مما يُسهم في صياغة قانون يراعي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة الناجزة.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجهود التي بُذلت خلال جلسات الحوار الوطني قد ساعدت في تسليط الضوء على القضايا الجوهرية المرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية، وطرحت حلولاً مبتكرة تعزز من كفاءة وفعالية النظام القضائي.