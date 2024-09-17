حزب الله: تفجيرات أجهزة الاتصال تشكل أكبر خرق استخباراتى حتى الآن

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مسئول في حزب الله اللبناني، بأن تفجيرات أجهزة الاتصال تشكل أكبر خرق استخباراتي حتى الآن.

يشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت وجود سلسلة انفجارات في شبكة الاتصالات الداخلية لحزب الله.

ميقاتي يطالب وزير الصحة اللبناني بمغادرة جلسة الحكومة

أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 أمرا لوزير الصحة فراس الأبيض بمغادرة جلسة الحكومة بعد أنباء الانفجارات التي ضربت الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتبلغ ميقاتي والوزراء اللبنانيين خلال جلسة مجلس الوزراء بالحوادث الأمنية التي تحصل في عدد من المناطق اللبنانية، بحسب ما أوردته صحيفة النهار اللبنانية.

وطلب ميقاتي من الأبيض مغادرة الجلسة واستنفار كل أجهزة الوزارة لمواكبة معالجة الجرحى في المستشفيات.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أصيب العشرات بعد اختراق إسرائيل للأجهزة وتفجيرها.

وكشف مصدر مسؤل في حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، 2024 أن تفجير أجهزة الاتصال يشكل "أكبر اختراق أمني حتى الآن"، في إشارة إلى مقتل وإصابة العشرات في توقيت متزامن ومناطق مختلفة في لبنان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن المئات من مقاتلي حزب الله أصيبوا بعد انفجار أجهزة الاتصال في عدد من المناطق.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، إن حثت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، جميع العاملين للابتعاد عن استخدام الأجهزة اللاسلكية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر بواسطة تقنية عالية نظام الـ pagers المحمول باليد لعناصر من حزب الله في أكثر من مكان في لبنان.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن التفجيرات تمت بحسب التقارير الأولية في الضاحية الجنوبية، البقاع، النبطية، الحوش، بنت جبيل، صور وجنوب لبنان.