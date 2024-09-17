ما هو جهاز بيجر "Pagers" وكيف يعمل؟

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف جيش الاحتلال عدد كبير من المواطنين في لبنان أغلبهم من عناصر حزب الله، من خلال تفخير جهاز البيجر "Pagers" هو جهاز اتصال لاسلكي تستخدمه العناصر في إرسال إشارات أو رسائل نصية قصيرة إلى مستلم محدد.

جهاز البيجر "Pagers"

ظهرت فكرة جهاز نداء لاسلكي لأول مرة في السبعينيات، وكانت تستخدم بشكل أساسي في المجال الطبي والعسكري، تطورت تقنية جهاز نداء لاسلكي مع مرور الوقت لتشمل استخدامه في مجالات متعددة مثل الأعمال والاتصالات الشخصية.

كيف يعمل جهاز بيجر ؟

يعمل جهاز نداء لاسلكي عن طريق استقبال إشارة من جهاز إرسال، عندما يرسل شخص ما رسالة إلى جهاز البيجر، يتم تحويل هذه الرسالة إلى إشارة راديو يمكن استقبالها عن طريق جهاز البيجر.

يصدر البيجر صوت تنبيه أو اهتزاز لتنبيه صاحبه بوجود رسالة، بعد استقبال الرسالة، يمكن للمستخدم الاتصال بالرقم الموجود على شاشة البيجر للرد على الرسالة أو التواصل مع المرسل.

تعتبر تقنية جهاز البيجر الآن قديمة نوعًا ما مقارنة بوسائل الاتصال الحديثة، لكنها استخدمت بشكل واسع في الماضي.