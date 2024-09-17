مصادر أمنية لـ"رويترز": إصابة أكثر من 1000 في لبنان في تفجير أجهزة اتصال محمولة

أفادت مصادر أمنية لوكالة "رويترز"، عن "إصابة أكثر من 1000 في لبنان في تفجير أجهزة اتصال محمولة".

ولفتت المصادر، الى أن "أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان هي أحدث طراز يجلبه حزب الله في الأشهر القليلة الماضية".

كذلك ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "أجهزة الاتصال المستهدفة في لبنان كانت ضمن شحنة جديدة تلقاها حزب الله مؤخرًا"، لافتةً أن "بعض الأشخاص شعروا بارتفاع حرارة الأجهزة وتخلصوا منها قبل انفجارها".