الدكتور بول باسيل للنشرة: عالم التقنيات بكل دول عالم غير محمي ودعوة الصحة المواطنين لرمي أجهزة pagers بعيداً عنهم أمر مستحسن

شدد الخبير التكنولوجي بول باسيل، في حديث لـ"النشرة"، على أن عالم التقنيات بكل دول العالم غير محمي، وبالتالي دائماً هناك خروقات.

وأشار باسيل إلى أنه إلى جانب الحرب العسكرية التي تحصل هناك حرب تقنيات، معتبراً أن ما حصل اليوم أمراً كان مرتقباً بسبب التطورات الموجودة والجميع مخترق.

أما بالنسبة إلى الأسباب وراء ذلك أو كيفية حصول الخرق، شدد باسيل على أن كل الإحتمالات واردة ومن الممكن أن تكون صحيحة، لافتاً إلى أن أهم التقنيات موجودة لدى الإسرائيلي، وهناك تعاون يحصل مع دول أخرى، بدليل الخروقات التي تحصل في عدد من الدول.

ورداً على سؤال، رأى باسيل أن المطلوب العمل على إيجاد نظام الدفاع التقني، مشيراً إلى أننا مع الأسف لا نزال ضعفاء في هذا المجال، وليس لدينا القدرة على التحكم في الثروة التكنولوجية التي تغزونا في الوقت الحالي.

أما بالنسبة إلى دعوة وزارة الصحة من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers أن يعمدوا إلى رميها بعيداً عنهم بشكل فوري، لفت إلى أن هذا أمر مستحسن وحماية لهم، لأن من الأفضل في ظل هذا الخرق عدم التعرض للخطر، والمطلوب من كل إنسان أن يحمي نفسه عبر إستشارة المختصين.