الصليب الاحمر اللبناني: اكثر من 30 سيارة اسعاف تشارك في اسعاف وإخلاء الجرحى من جراء التفجيرات في الجنوب والبقاع والضاحية

اعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان، بان اكثر من 30 سيارة اسعاف من الصليب الأحمر اللبناني تشارك في اسعاف وإخلاء الجرحى من جراء تفجيرات متعددة في الجنوب، والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

واشار الصليب الاحمر بوجود 50 سيارة اسعاف إضافية في جبل لبنان وبيروت تم وضعها في حالة تأهب قصوى لتساند في عمليات الإسعاف والإخلاء.