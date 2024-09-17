شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: مبادرة بداية خطوة مهمة لتوفير بيئة مجتمعية قائمة على العدل والمساواة والان مع تفاصيل الخبر

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى، بالدور المحوري الذي تلعبه مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، في دعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية البشرية وتوفير بيئة مجتمعية قائمة على العدل والمساواة.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن مبادرة "بداية جديدة" تُعد واحدة من المبادرات الوطنية الهامة التي تسعى لتمكين المواطن المصري من خلال توفير فرص تعليمية وصحية واجتماعية متكاملة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تهدف لبناء جيل جديد يتمتع بالوعي والمعرفة، مما يسهم في دعم عملية التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن تعزيز حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على القوانين والتشريعات، بل يمتد ليشمل توفير البيئة المناسبة لبناء الفرد وتنمية قدراته.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مبادرة "بداية جديدة" لتعزيز هذه الرؤية من خلال التركيز على بناء الإنسان وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في حياته، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المبادرة تمثل استجابة حقيقية لاحتياجات المجتمع المصري، حيث تساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشكل ملموس من خلال توفير فرص التعليم الجيد والرعاية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل. هذه الجهود تعزز من قدرة المواطن على تحقيق ذاته والمشاركة الفعّالة في بناء المجتمع.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، تصريحاته بالتأكيد أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لتحقيق مجتمع متقدم يتمتع بالعدالة والكرامة والحقوق.