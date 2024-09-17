جيش الاحتلال يستدعى الاحتياط ومجلس الأمن يطالب بالتكتم أمام الإعلام

ياسر رشاد - القاهرة - وزع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاستدعاء رقم 8، واستدعت القيادة الشمالية جنود الاحتياط .

وأفادت هيئة البث الصهيونية، بأن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي طلب من الوزراء الامتناع عن الإدلاء بتصريحات أمام الإعلام بشأن الأحداث في لبنان، واجتماع أمني بقيادة نتنياهو غالانت ووزير الدفاع وكبار القادة الأمنيين حاليا في الكرياه .

انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية في لبنان

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، شعبة العلاقات العامة، أنّ أجهزة اتصالات لاسلكية من أنواع معينة تعرّضت للتفجير في عدد من المناطق اللبنانية، ولا سيما في الضاحية الجنوبية، للتفجير، مما أدى إلى وقوع إصابات.

و طلبت قوى الأمن الداخلي من المواطنين إخلاء الطرقات تسهيلاً لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وشدّدت وزارة الصحة اللبنانية على جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصال "Pagers" أن يعمدوا إلى رميها بعيداً عنهم "بشكل فوري".

كذلك، طالبت الوزارة المستشفيات بالاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها، كما طلبت من جميع العاملين الصحيين التوجه بشكل عاجل إلى أماكن عملهم ليسهموا في تقديم العلاجات الطارئة.