لبنان: عشرات الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء تفجير أجهزة اتصال

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، بسقوط عشرات الإصابات في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت جراء تفجير أجهزة اتصال "pager" المحمولة باليد.

وأوضحت الوكالة أنه في حدث أمني غير مسبوق وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية، حيث خرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة تقنية عالية، أجهزة "البايجر" المحمولة باليد في "علي النهري" و"رياق"، ما أدي إلى وقوع عشرات الإصابات تعمل الإسعافات على نقلهم إلى المستشفيات.

وأشارت الوكالة إلى أن معظم المستشفيات في الجنوب والضاحية والبقاع تشهد عملية نقل الإصابات إليها، وأطلقت النداءات للمواطنين للتبرع بالدم من كافة الفئات في هذه المستشفيات.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن أعدادا كبيرة من المصابين بجروح مختلفة تتوافد إلى المستشفيات اللبنانية، حيث تبين بصورة أولية أن الإصابات تتعلق بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين.

وطالبت الوزارة، جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولاسيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الإصابات بالاستنفار لأقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية، والبقاء على تنسيق مع الوزارة لسرعة توزيع الإصابات وضمان السرعة في بدء علاجها.

وحثت الوزارة جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصالات لاسلكية الابتعاد عنها حتى تتبين حقيقة ما حدث.