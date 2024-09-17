إعلام الاحتلال: حزب الله حاول اغتيال رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المسؤول الأمني الذي حاول حزب الله اللبناني اغتياله بعبوة ناسفة، هو رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" "إحباط محاولة "حزب الله" اللبناني اغتيال شخصية أمنية سابقة".

وقال "الشاباك" في بيان إنه "في عملية مشتركة تم إحباط عملية بواسطة عبوة ناسفة لحزب الله اللبناني، كان يخطط لها أن تستهدف مسؤولًا سابقًا في المؤسسة الأمنية وكان يخطط لتنفيذها في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أنه "خلال العملية كشف جهاز الشاباك عبوة ناسفة من نوع كليماجور التي يعرف باستعمالها من قبل حزب الله، والتي كانت مخصصة لاستهداف الشخصية، وكانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بُعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل حزب الله من لبنان".

وفي سياق متصل، اعلنت إذاعة جيش الاحتلال، انفجار عدد من الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله بالقرب من مستوطنة راموت نفتالي شمال إسرائيل.

وقبل قليل، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" "إحباط محاولة "حزب الله" اللبناني استهداف مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية بعبوة ناسفة.