نواب مستقلون التقوا في مكتب بو صعب في مجلس النواب وتشاوروا في إمكانية إحداث خرق رئاسيا

التقى عدد من النواب المستقلين اليوم في مكتب نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وتشاوروا حول إمكانية إحداث خرق في الجمود الرئاسي ومحاولة تعزيز المساحة المشتركة بين الجميع.

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