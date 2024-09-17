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مسؤول من حزب الله لرويترز: تفجير أجهزة الاتصال يشكل "أكبر اختراق أمني حتى الآن"

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اشار مسؤول من حزب الله لـ "رويترز" الى ان تفجير أجهزة الاتصال يشكل "أكبر اختراق أمني حتى الآن".

وفي السياق، لفت مصدر أمني لـ "رويترز" الى إصابة المئات من مقاتلي حزب الله بعد انفجار أجهزة الاتصال في عدد من المناطق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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