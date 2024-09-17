مسؤول من حزب الله لرويترز: تفجير أجهزة الاتصال يشكل "أكبر اختراق أمني حتى الآن"

اشار مسؤول من حزب الله لـ "رويترز" الى ان تفجير أجهزة الاتصال يشكل "أكبر اختراق أمني حتى الآن". وفي السياق، لفت مصدر أمني لـ "رويترز" الى إصابة المئات من مقاتلي حزب الله بعد انفجار أجهزة الاتصال في عدد من المناطق.

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