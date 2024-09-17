بريطانيا: السلام المستديم يكمن في حل الدولتين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت المملكة المتحدة إن إعادة بناء غزة لابد وأن تكون مصحوبة بإعادة بناء الأمل في إنهاء دائرة العنف وتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وقالت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط إن هذا لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، والذي يمنح الفلسطينيين حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير إلى جانب الأمن لإسرائيل.

المجال الإنساني

وقال السفيرة البريطانية إنه يجب السماح للعاملين في المجال الإنساني في غزة بأداء عملهم بأمان، مؤكدة دعم المملكة المتحدة بقوة الجهود الدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة لزيادة المساعدات إلى غزة.

وقالت السفيرة وودوارد إنه لا يمكن وصف الوضع الإنساني الذي لا يطاق في غزة إلا بهذه الطريقة. وكما سمعنا، قُتل أكثر من 41000 شخص حتى الآن، وأصيب عشرات الآلاف. وأصبح 17000 طفل بدون آبائهم. ولا يزال 101 مدني رهائن في غزة، ويخضعون لظروف مروعة وغير إنسانية منذ ما يقرب من عام.

وعبرت عن قلقها إزاء خطر التصعيد الإقليمي الأوسع نطاقاً. ونحن ندين الهجوم الحوثي الذي وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار الفوري وإطلاق حماس سراح جميع الرهائن.

شلل الاطفال

ورحب بيان السفيرة البريطانية بالأخبار التي تفيد بأن الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها الأمم المتحدة في غزة قد انتهت الآن، بفضل تنفيذ إسرائيل لفترات توقف تكتيكية متفق عليها.

وعلى الرغم من التحديات ــ بما في ذلك الهجوم على قافلة التطعيم التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي ــ فإن هذا يُظهِر أن نزع فتيل الصراع يمكن أن ينجح حيث توجد إرادة سياسية.

وأكدت السفيرة وودوارد: لذا، أولاً، نحتاج الآن إلى رؤية هذه القدرة على نزع فتيل الصراع تُطبَّق على العملية الإنسانية الأوسع نطاقاً. لقد تعهدت إسرائيل بإغراق غزة بالمساعدات: ولكن هذا لم يتحقق. وهذا أمر غير مقبول.

عمال الإغاثة

ثانياً، إن إخطارات الإخلاء الإسرائيلية الجماعية واستخدام الأسلحة الثقيلة يعني أن لا مكان آمن في غزة. ونحن ننضم إلى دعوة الأمين العام إلى الامتثال للقانون الدولي، وخاصة مبادئ التمييز والتناسب والحذر في الهجمات. ونحن نشعر بالفزع إزاء المزيد من قتل عمال الإغاثة.

وقالت: في الأسبوع الماضي فقط، كما قال الزملاء، سمعنا تقارير عن مقتل 18 شخصا، بما في ذلك ستة من موظفي الأونروا كما ذكر الأمين العام، في غارة عسكرية إسرائيلية على مدرسة الجاعوني التي تحولت إلى ملجأ.

وفي المجموع، قُتل 300 عامل إغاثة في هذا الصراع. ونحن نكرر تعازينا لأسرهم وأحبائهم. ونؤكد على أنه يجب السماح للعاملين في المجال الإنساني بأداء عملهم بأمان.

ثالثا، ستواصل المملكة المتحدة لعب دور قيادي في معالجة هذه الأزمة الإنسانية - بما في ذلك من خلال تمويلنا المتجدد للأونروا، ودعم وكالات الإغاثة الأخرى التي تقدم الإغاثة المنقذة للحياة، فضلا عن المناصرة المستمرة.

وخلص بيان السفيرة البريطانية إلى القول: نحن جميعا نركز بحق على الأولوية الفورية المتمثلة في تأمين وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن.

ونحن ندعم بشكل كامل الجهود الأمريكية والقطرية والمصرية وندعو كل من إسرائيل وحماس إلى طرح الصفقة على الطاولة.ولكن يجب علينا أيضا أن نفكر فيما سيأتي بعد ذلك. ستكون هناك مهمة هائلة في مساعدة أولئك في غزة على إعادة البناء. إن التعافي المبكر سوف يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة والأنقاض وتوفير الخدمات الأساسية.