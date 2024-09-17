التحالف الوطنى ينظم قافلة شاملة فى أسوان قبل بدء المدارس

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نظمت مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة شاملة بمحافظة أسوان خدمت أكثر من 5000 شخص، شملت القافلة عدة خدمات متنوعة لدعم الأسر والمجتمع المحلى قبل انطلاق المدارس.



تضمنت الفعاليات توزيع 1000 شنطة مدرسية تحتوي على الأدوات الدراسية الأساسية، و500 كرتونة من المواد الغذائية، كما شملت القافلة تنظيم حملة طبية متكاملة تضمنت 6 تخصصات مختلفة مع توفير الأدوية بشكل مجاني.



إضافة إلى ذلك، أقامت المؤسسة معرضاً للملابس، وأجرت حملة توعية لزيادة الوعي بأهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع وكيفية التعامل معهم.



تأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني ومؤسسة صناع الحياة لدعم الأسر والمجتمعات المحلية وتوفير احتياجاتهم الأساسية قبل بداية العام الدراسي وضمن حملة ايد واحدة التي تهدف الى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

التحالف الوطنى ينظم قافلة شاملة في أسوان قبل بدء المدارس



فرحة الأطفال بقافلة التحالف الوطنى



أعضاء التحالف الوطنى خلال المشاركة في القافلة



جانب من فعاليات قافلة التحالف الوطنى