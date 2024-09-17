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حصيلة شهداء غزة ترتفع بعد مجزرة البريج منذ بدء العدوان

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الاحتلال الاسرائيلي هجماته الوحشية على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ والذي أدى إلى سقوط الالاف من الشهداء والمصابين حتى يومنا هذا، إذ يرتكب الاحتلال مجازر وجرائم على كافة الاصعدة،  وهو ما يؤدي الي ارتفاع حصيلة الشهداء  والمصابين يوما بعد يوم. 

وتستعرض "بوابة الخليج 365"،  خلال التقرير الاتي ابرز حصيلة شهداء ومصابي غزة حتى اليوم: 

ارتفع عدد شهداء غزة إلى 41,252 منذ بدء العداون

أغلبية الشهداء من الاطفال والنساء 
ارتفعت الاصابات إلى 95,497 مصاب

لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض

الاحتلال ارتكب ٣مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية

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راح ضحيتها ٢٦ شهيدا و٨٤ جريحا

لا يزال الضحايا تحت الركام وفي الطرقات

لم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول لهم

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ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بمخيم البريج اليوم

استشهد ٢٠ مواطنا جراء قصف الاحتلال للمنازل بالبريج

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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