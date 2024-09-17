الشاباك يعلن إحباط خطط حزب الله لاغتيال شخصية أمنية سابقة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" "إحباط محاولة "حزب الله" اللبناني اغتيال شخصية أمنية سابقة"، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وقال "الشاباك" في بيان إنه "في عملية مشتركة تم إحباط عملية بواسطة عبوة ناسفة لحزب الله كان يخطط لها أن تستهدف مسؤول سابق في المؤسسة الأمنية وكان يخطط لتنفيذها في الأيام القليلة المقبلة"، مبينا أنه "خلال العملية كشف جهاز الشاباك عبوة ناسفة من نوع كليماغور التي يعرف بإستعمالها من قبل حزب الله والتي كانت مخصصة لاستهداف الشخصية. وكانت العبوة الناسفة مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد والذي كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل حزب الله من لبنان".

وأضاف: "لقد حالت الجاهزية العملياتية وأنشطة القوات دون تنفيذ هذه العملية الارهابية التي كانت في مراحل تنفيذها الأخيرة، كما تم اطلاع الشخصية المذكورة من قبل الجهات الأمنية وتم إرشادها بناء على ذلك"، مشيرا إلى أنه "في هذه المرحلة لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات بهذا الخصوص