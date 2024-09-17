السلطات التشيكية تستدعي الجيش للتعامل مع الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - وافقت الحكومة التشيكية على نشر جنود ومعدات في المناطق المتضررة من الفيضانات التي تشهدها البلاد، بحسب ما أورده "راديو براغ" التشيكي، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزيرة الدفاع جانا تشيرنوتشوفا على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إنه قد يتم استدعاء ما يصل إلى 2000 جندي للمشاركة في أعمال المساعدة، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء، وحتى 31 من أكتوبر. وتشارك حتى الآن سبع مروحيات تابعة للجيش في الجهود المبذولة لمواجهة الفيضانات، بينما يساعد مهندسون بمنطقة أولوموك، في الجهود التي تتم على الأرض. وكتبت وزيرة الدفاع على منصة "إكس" إن "مهمة الجيش التشيكي واضحة، وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الأفراد على التعامل مع عواقب هذه الكارثة في أسرع وقت ممكن".