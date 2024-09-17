وزير الخارجية يؤكد: مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة من حصتها في النيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة من حصتها في مياه النيل.

وخلال مؤتمر صحفي رفقة نظيره المجري بالقاهرة اليوم الثلاثاء، قال عبد العاطي إنه ناقش التطورات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، مؤكدًا على المحافظة على وحدة الأراضي الصومالية، وأنه فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي أكد أنه لا تفريط في قطرة مياه من حصة المياه القادمة إلى مصر لأن ما يرد إلى مصر سنويًا من مياه النيل التي تكفي فقط 60% من احتياجات مصر.

كما أكد وزير الخارجية أنه لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة لأنها بالمعدلات الراهنة لا تكفي احتياجات مصر، مؤكدًا على ضرورة حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشان تشغيل سد النهضة يضمن حقوق دولتي المصب.

وفي وقت سابق، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التأكيد على أهمية ملف مياه النيل في مصر، مؤكدًا على أنه تحدث خلال لقائه مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن أزمة سد النهضة، مردفا: نضع ملف مياه النيل في أولوياتنا، وبخاصة فيما يتعلق بسد النهضة، والتفاوض مع إثيوبيا للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقصر الاتحادية، أنه "منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نحاول الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، طبقًا للمعايير والقوانين الدولية للمياه العابرة والأنهار العابرة للحدود، ومصر ليس لديها وسيلة أخرى للمياه غير نهر النيل، والذي يتحرك منذ سنوات بلا عوائق."