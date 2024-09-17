الطقس غدا غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة

اعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "طقسا متقلبا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة يرافقها رياح ناشطة. يستقر الطقس بدءاً من صباح الجمعة".

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الشمالية، كما تنشط الرياح أحياناً.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة مع رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة واحتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الجنوبية .

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة لكنها تبقى دون معدلاتها مع رياح ناشطة شمالاً.