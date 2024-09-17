اسطفان: قرار قبول الطلاب السوريين بغض النظر عن اوضاعهم القانونية يشكل اعتداءً صارخًا على سيادة لبنان وهويته

اعتبر النائب الياس اسطفان ان "قرار مجلس الوزراء 63/2024 الذي يسمح بقبول الطلاب السوريين في المدارس والمعاهد الرسمية، الفنية والتقنية اللبنانية بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، يشكل اعتداءً صارخًا على سيادة لبنان وهويته، ويخالف بشكل فاضح توصيات مجلس النواب للحكومة في مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان".

واضاف :"هذا القرار يهدد مستقبل أجيالنا ويفتح الباب لتغيير خطير. نرفض هذا التوجه وندعو إلى التراجع عنه فورًا. لبنان للبنانيين، وهويتنا خط أحمر".