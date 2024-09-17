شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنه في إطار الحرص على تعزيز التعاون والشراكة بين مؤسساته الأعضاء، قامت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف، يرافقها وفد من الأمانة الفنية، بزيارة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني.

كان في استقبال السفيرة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، حيث جرى حوار مثمر تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التواصل المباشر بين الأمانة الفنية للتحالف وبين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وباقي أعضاء التحالف، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى.

كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة المثلى من قواعد البيانات المتاحة لدى المؤسسات الأعضاء، بما يساهم في تطوير العمل الأهلي وتلبية احتياجات المجتمع.

واقترح الجانبان تنظيم ورش عمل وفعاليات مشتركة، تساهم في تبادل الخبرات والمعارف بين العاملين في القطاع الأهلي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، وتم مناقشة سبل تحسين آليات التواصل والتنسيق بين الأطراف المختلفة داخل التحالف، بما يضمن تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وفي ختام الزيارة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم جهود التحالف الوطني، مشيدة بالجهود التي يبذلها الاتحاد في خدمة المجتمع.