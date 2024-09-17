شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: مقتل شخصين لسقوط خط كهرباء عالي الجهد عليهما خلال إعصار "بيبينكا" والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة صور| رغم انحسار الفيضانات.. توتر وحذر في النمسا والتشيك من انهيار السدود البرتغال.. رجال الإطفاء يواصلون مكافحة الحرائق في منطقة أفيرو

الإعصار الأقوى

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن شخصين في شرق الصين تعرضا للصعق بالكهرباء ولقيا حتفهما جراء سقوط خط كهرباء عالي الجهد عليهما خلال إعصار بيبينكا الذي ضرب المنطقة مما أسفر عن هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية.وسقط كابل الكهرباء، أمس الاثنين، لدى مرور الضحيتين عبر تقاطع طرق في بلدة تشوشي في شمال غرب شنغهاي.وذكر التلفزيون الحكومي الصيني أن المسعفين قاموا بنقل الضحيتين إلى المستشفى، حيث لفظا أنفاسهما في وقت لاحق.واقتلع إعصار بيبينكا الأشجار وأطاح بواجهات المباني وتسبب في فيضانات في شنغهاي والمناطق المحيطة بها.يشار إلى أن إعصار بيبينكا هو الأقوى الذي يضرب مدينة شنغهاي، التي يقطنها نحو 25 مليون نسمة، منذ عام 1949.تسبب في توقف مظاهر الحياة العامة وحركة السكك الحديدية والجوية لساعات.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن قوة إعصار بيبينكا تراجعت منذ ذلك الحين حيث تحول إلى عاصفة استوائية خلال تحركه نحو مقاطعتي آنهوي وخنان الداخليتين، لكن من المرجح أن يستمر في جلب أمطار غزيرة.ولم تعلن في البداية أي تقارير أخرى عن حدوث وفيات أو إصابات.