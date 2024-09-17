الكرملين أكد أن زيادة عديد الجيش يأتي ردا على "التهديدات" على حدود روسيا الغربية

ندد الكرملين بحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصات مجموعة ميتا الأميركية التي تتهمها بالقيام بـ"أنشطة تدخل أجنبي" قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي مع وسائل الإعلام الروسية والأجنبية أن "مثل هذه الأعمال بحق وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة".

وشدد بيسكوف على أن زيادة عديد الجيش الروسي يأتي ردا على "التهديدات" على حدود روسيا الغربية.