قائد الحرس الثوري الإيراني: من كان لا يقبل بأقل من سقوط النظام في إيران يطالبنا اليوم برد خفيف وبضبط النفس

أشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي الى ان "من كان لا يقبل بأقل من سقوط النظام في إيران يطالبنا اليوم برد خفيف وبضبط النفس"، مضيفا :"من كان يريد أن يضعنا في عزلة دولية يعيش اليوم عزلة وأزمة اقتصادية".

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