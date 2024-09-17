النشرة: سقوط اصابات بغارة اسرائيلية استهدفت بلدة بليدا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب سقوط 3 جرحى جراء الغارة الاسرائيلية التي نفذها الطيران الاسرائيلي على بلدة بليدا، والتي تزامنت مع وجود عدد من ابناء البلدة الذين كانوا يحاولون اخراج امتعتهم واثاث منازلهم في وقت الغارة.

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