جعجع: قرارالحكومة المتعلِّق بالطلاب السوريين يشكل خطرا على الهوية اللبنانية

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تصريح له الى ان "قرار مجلس الوزراء الأخير 63/ 2024 والمتعلِّق بقبول الطلاب السوريين في المعاهد والمدارس الرسمية، الفنية والتقنية، وبغض النظر عن أوضاعهم القانونية، لا يدعو جميع الطلاب السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية حصرا للتسجيل في هذه المعاهد والمدارس، إنما يدعو أيضا الطلاب السوريين الموجودين في سوريا والأردن وتركيا وفي أي مكان آخر في العالم إلى التسجيل في المعاهد الرسمية والتقنية اللبنانية، في قرار ينتهك القوانين كلها والسيادة ويشكل خطرا ما بعده خطر على الهوية اللبنانية".
واضاف :"إنها نكتة العصر أو فضيحة العصر، وللحديث تتمة".
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