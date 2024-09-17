الدكاش اكد تلقيه شكاوى من استخدام سد شبروح كمساحة للسباحة والالعاب البحرية: ليعطينا وزير الطاقة الجواب العلمي

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش، في بيان انه "يشكو إلينا مواطنون من استخدام سد شبروح كمساحة للسباحة والالعاب البحرية وحتى الحيوانات الأليفة مما يسبب تلوثاً للمياة . وقد ذكر بعضهم أن المسؤولين عن السدّ يقطعون المياه عن كسروان لكي يبقى في السد كميات وافرة تسمح بالرياضات فيه. حاولت الإستفسار من أكثر من جهة وخبير، فتضاربت الآراء بين من يعتبر ذلك سبباً للتلوث غير مقبول وبين من يقول أن النشاطات تحصل قبل تكرير المياه وبالتالي لا ضرر منها".

واضاف :"أتوجه إلى وزير الطاقة ليتحرى عن الموضوع ويعطينا الجواب العلمي الدقيق المستند إلى آراء خبراء لهم مصداقية. وبانتظار جوابه كسروان والمتن تئن من العطش ويكفي ما يصيبنا من حرمان وتلوث".